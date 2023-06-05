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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,50

14,50
SütKg9,00

9,00
ArpaKg5,45

6,15
BuğdayKg8,90

8,90
MısırKg5,55

5,76
Preseli pamukKg26,75

43,00
Yağlık çiğitKg5,00

5,25

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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