Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuk kilogramı 48 liradan satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.