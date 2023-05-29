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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuk kilogramı 48 liradan satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuk kilogramı 48 liradan satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,52

15,40
BuğdayKg7,40

9,23
MısırKg4,34

5,33
Preseli pamukKg30,00

48,00
Yağlık çiğitKg4,95

5,50

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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