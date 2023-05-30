Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Kilogramı 41 Liradan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,58
|15,58
|Buğday
|Kg
|8,65
|9,20
|Mısır
|Kg
|5,28
|6,19
|Kütlü pamuk
|Kg
|17,00
|17,00
|Preseli pamuk
|Kg
|30,50
|41,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,68
|4,68
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500