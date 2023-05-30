Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Kilogramı 41 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.