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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Kilogramı 41 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Kilogramı 41 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,58

15,58
BuğdayKg8,65

9,20
MısırKg5,28

6,19
Kütlü pamukKg17,00

17,00
Preseli pamukKg30,50

41,00
Yağlık çiğitKg4,68

4,68

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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