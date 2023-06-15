Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Kilogramı 41,50 TL'den Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.