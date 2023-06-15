Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Kilogramı 41,50 TL'den Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|6,05
|6,25
|Buğday
|Kg
|9,00
|9,00
|Preseli pamuk
|Kg
|34,50
|41,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,10
|5,35
|Pamuk yağı
|Kg
|19,00
|19,00
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
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