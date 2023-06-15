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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Kilogramı 41,50 TL'den Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Kilogramı 41,50 TL'den Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg6,05

6,25
BuğdayKg9,00

9,00
Preseli pamukKg34,50

41,50
Yağlık çiğitKg5,10

5,35
Pamuk yağıKg19,00

19,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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