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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
ArpaKg4,506,00
BuğdayKg5,016,43
MısırKg4,006,83
Preseli pamukKg36,0048,00
Yağlık çiğitKg5,207,50

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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