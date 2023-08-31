Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,79
|14,79
|Buğday
|Kg
|7,50
|11,25
|Mısır
|Kg
|7,00
|7,25
|Preseli pamuk
|Kg
|40,00
|46,80
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi