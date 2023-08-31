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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,79

14,79
BuğdayKg7,50

11,25
MısırKg7,00

7,25
Preseli pamukKg40,00

46,80

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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