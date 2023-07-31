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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,82 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,30

15,60
NohutKg23,20

23,20
ArpaKg6,10

6,10
BuğdayKg6,00

10,33
Preseli pamukKg35,00

46,82
Yağlık çiğitKg4,93

5,15
Pamuk yağıKg21,00

21,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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