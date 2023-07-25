Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,70 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.