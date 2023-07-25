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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,70 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,00

20,00
BuğdayKg7,52

9,65
MısırKg5,00

5,85
Preseli pamukKg33,75

42,70
Yağlık çiğitKg5,43

5,50
Pamuk yağıKg25,00

25,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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