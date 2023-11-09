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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 56,60 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 56,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 56,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg17,10

17,10
ArpaKg5,50

6,20
BuğdayKg5,50

10,26
MısırKg4,69

19,10
Kütlü pamukKg16,50

21,00
Preseli pamukKg35,50

56,60
Yağlık çiğitKg5,30

8,33

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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