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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 52 TL'den Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg10,00

18,77
NohutKg30,00

30,00
ArpaKg5,75

7,00
BuğdayKg5,50

11,16
Kütlü pamukKg15,00

19,00
Preseli pamukKg36,68

52,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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