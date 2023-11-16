Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 48 TL
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,00
|17,00
|Arpa
|Kg
|6,50
|6,60
|Buğday
|Kg
|8,80
|10,00
|Mısır
|Kg
|5,40
|6,60
|Preseli pamuk
|Kg
|45,00
|48,00
Kaynak: AA / Ekonomi