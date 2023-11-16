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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 48 TL

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,00

17,00
ArpaKg6,50

6,60
BuğdayKg8,80

10,00
MısırKg5,40

6,60
Preseli pamukKg45,00

48,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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