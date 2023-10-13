Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46,60 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,00
|10,00
|Arpa
|Kg
|4,50
|5,00
|Buğday
|Kg
|5,50
|9,93
|Kütlü pamuk
|Kg
|15,10
|18,25
|Preseli pamuk
|Kg
|37,00
|46,60
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,20
|5,20
Kaynak: AA / Ekonomi