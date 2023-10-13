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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46,60 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg10,00

10,00
ArpaKg4,50

5,00
BuğdayKg5,50

9,93
Kütlü pamukKg15,10

18,25
Preseli pamukKg37,00

46,60
Yağlık çiğitKg5,20

5,20

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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