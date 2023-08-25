Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 TL
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da verildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,70
|10,19
|Mısır
|Kg
|4,34
|6,50
|Domates
|Kg
|4,00
|4,50
|Preseli pamuk
|Kg
|37,50
|45,00
|Pamuk yağı
|Kg
|27,90
|27,90
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi