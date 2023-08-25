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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 TL

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da verildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg8,70

10,19
MısırKg4,34

6,50
DomatesKg4,00

4,50
Preseli pamukKg37,50

45,00
Pamuk yağıKg27,90

27,90

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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