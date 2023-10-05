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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.