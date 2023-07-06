Üye Girişi
Haberler
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44,50 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44,50 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg5,45

7,00
MısırKg5,47

6,20
BuğdayKg7,50

9,50
Yağlık çiğitKg4,85

6,50
Preseli pamukKg30,00

44,50
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,10

15,65

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title