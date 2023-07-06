Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44,50 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|5,45
|7,00
|Mısır
|Kg
|5,47
|6,20
|Buğday
|Kg
|7,50
|9,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,85
|6,50
|Preseli pamuk
|Kg
|30,00
|44,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,10
|15,65
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa Ekonomi Haberler
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