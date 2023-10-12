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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44,25 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,50

23,00
ArpaKg4,50

5,61
BuğdayKg5,50

11,20
MısırKg5,75

5,99
Kütlü pamukKg16,00

20,00
Preseli pamukKg35,75

44,25
Yağlık çiğitKg5,30

5,30

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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