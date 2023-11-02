Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 43,94 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,94 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|4,50
|6,00
|Buğday
|Kg
|5,00
|9,50
|Mısır
|Kg
|4,63
|5,85
|Kütlü pamuk
|Kg
|17,00
|22,00
|Preseli pamuk
|Kg
|38,85
|43,94
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,20
|6,50
Kaynak: AA / Ekonomi