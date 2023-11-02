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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 43,94 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,94 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg4,50

6,00
BuğdayKg5,00

9,50
MısırKg4,63

5,85
Kütlü pamukKg17,00

22,00
Preseli pamukKg38,85

43,94
Yağlık çiğitKg5,20

6,50

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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