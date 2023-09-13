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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Mercimek Rekor Fiyatla Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg19,2521,00
NohutKg8,709,70
BuğdayKg5,506,25
MısırKg4,807,25
Yağlık çiğitKg5,006,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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