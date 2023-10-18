Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Mercimek Fiyatları Yükseldi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|9,50
|10,00
|Arpa
|Kg
|5,50
|7,61
|Buğday
|Kg
|7,50
|9,20
|Mısır
|Kg
|5,45
|5,57
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,30
|5,30
Kaynak: AA / Ekonomi