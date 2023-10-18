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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Mercimek Fiyatları Yükseldi

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg9,5010,00
ArpaKg5,507,61
BuğdayKg7,509,20
MısırKg5,455,57
Yağlık çiğitKg5,305,30

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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