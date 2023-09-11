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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Mercimek Fiyatları Yükseldi

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg9,2512,50
NohutKg8,709,70
BuğdayKg9,7011,25
MısırKg4,007,25
Yağlık çiğitKg5,006,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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