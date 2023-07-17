Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Mercimek Fiyatları Yükseldi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.