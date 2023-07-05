Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 15,50 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.