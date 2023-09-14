Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 19,85 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.