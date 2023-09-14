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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Rekor Fiyatla Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 19,85 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 19,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg19,10

19,85
NohutKg27,70

27,70
ArpaKg5,42

5,42
BuğdayKg6,00

11,13
MısırKg5,36

7,00
Preseli pamukKg43,50

43,50

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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