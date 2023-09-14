Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Rekor Fiyatla Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 19,85 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 19,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|19,10
|19,85
|Nohut
|Kg
|27,70
|27,70
|Arpa
|Kg
|5,42
|5,42
|Buğday
|Kg
|6,00
|11,13
|Mısır
|Kg
|5,36
|7,00
|Preseli pamuk
|Kg
|43,50
|43,50
Kaynak: AA / Ekonomi