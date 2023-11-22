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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 17 Liradan Satıldı

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg16,00

17,00
ArpaKg6,50

8,60
BuğdayKg8,10

10,00
MısırKg5,40

5,60
Preseli pamukKg45,00

48,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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