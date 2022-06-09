Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 69,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 13,13 14,75 Buğday Kg 6,85 8,00 Mısır Kg 5,00 5,24 Yağlık çiğit Kg 3,50 3,50 Ham pamuk yağı Kg 25,00 25,00 Preseli pamuk Kg 54,85 69,75

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