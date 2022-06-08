Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 56 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık çiğit Kg 4,50 4,50 Buğday Kg 5,00 7,50 Mısır Kg 6,24 6,24 Kırmızı mercimek Kg 14,95 15,30 Preseli pamuk Kg 52,00 56,00

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