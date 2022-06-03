Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kavlak fıstığın kilogramı 127,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 14,55 14,55 Buğday Kg 5,93 7,43 Kavlak fıstık Kg 127,50 127,50 Preseli pamuk Kg 58,75 58,75

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