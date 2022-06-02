Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 58,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 58,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|2,51
|6,09
|Buğday
|Kg
|3,32
|7,00
|Mısır
|Kg
|2,89
|6,42
|Küspe
|Kg
|5,70
|5,80
|Preseli pamuk
|Kg
|51,20
|58,50
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
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