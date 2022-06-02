Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 58,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 58,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg2,51

6,09
BuğdayKg3,32

7,00
MısırKg2,89

6,42
KüspeKg5,70

5,80
Preseli pamukKg51,20

58,50

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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