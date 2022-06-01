Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,00
|12,00
|Mısır
|Kg
|2,38
|6,25
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|15,00
|15,00
|Preseli pamuk
|Kg
|46,00
|59,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Buğday Mısır Ekonomi Haberler
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