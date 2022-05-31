Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 41 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,3014,70
MısırKg5,046,25
BuğdayKg5,707,52
Kütlü pamukKg15,0015,00
Preseli pamukKg41,0041,00

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Buğday Mısır Ekonomi Haberler

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