Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 41 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,30
|14,70
|Mısır
|Kg
|5,04
|6,25
|Buğday
|Kg
|5,70
|7,52
|Kütlü pamuk
|Kg
|15,00
|15,00
|Preseli pamuk
|Kg
|41,00
|41,00
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Buğday Mısır Ekonomi Haberler
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