Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 57,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 57,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,55
|15,60
|Mısır
|Kg
|4,80
|6,15
|Buğday
|Kg
|5,50
|7,50
|Arpa
|Kg
|4,50
|5,00
|Preseli pamuk
|Kg
|39,15
|57,10
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500