Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,2514,49
MısırKg3,006,55
BuğdayKg3,007,32
SütKg4,007,00
ÇiğitKg5,005,00
Preseli pamukKg48,1559,10

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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