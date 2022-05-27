Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,25
|14,49
|Mısır
|Kg
|3,00
|6,55
|Buğday
|Kg
|3,00
|7,32
|Süt
|Kg
|4,00
|7,00
|Çiğit
|Kg
|5,00
|5,00
|Preseli pamuk
|Kg
|48,15
|59,10
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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