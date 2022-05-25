Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 56 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 56 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
ArpaKg4,625,90
MısırKg5,906,25
BuğdayKg3,197,00
ÇiğitKg4,254,25
Preseli pamukKg56,0056,00

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler

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