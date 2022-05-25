Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 56 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|4,62
|5,90
|Mısır
|Kg
|5,90
|6,25
|Buğday
|Kg
|3,19
|7,00
|Çiğit
|Kg
|4,25
|4,25
|Preseli pamuk
|Kg
|56,00
|56,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler
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