Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 57 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 57 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|4,62
|5,90
|Mısır
|Kg
|5,55
|6,00
|Buğday
|Kg
|4,50
|6,78
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,60
|9,60
|Preseli pamuk
|Kg
|33,50
|57,00
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler
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