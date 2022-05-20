Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|17,30
|17,30
|Mısır
|Kg
|4,75
|5,87
|Buğday
|Kg
|6,50
|6,84
|Preseli pamuk
|Kg
|50,00
|50,00
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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