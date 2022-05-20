Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Yasin Dikme - Ekonomi
 - Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
NohutKg17,30

17,30
MısırKg4,75

5,87
BuğdayKg6,50

6,84
Preseli pamukKg50,00

50,00

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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