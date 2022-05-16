Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|2,51
|2,58
|Mısır
|Kg
|4,51
|5,90
|Buğday
|Kg
|6,27
|6,27
|Nohut
|Kg
|5,20
|7,45
|Preseli pamuk
|Kg
|47,30
|55,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler
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