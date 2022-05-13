Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 100 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,43
|15,50
|Buğday
|Kg
|6,19
|6,19
|Nohut
|Kg
|20,00
|20,00
|Dana karkas
|Kg
|100,00
|100,00
|Sakatat
|Kg
|1,95
|28,80
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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