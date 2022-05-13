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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Yasin Dikme - Ekonomi
 - Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 100 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,43

15,50
BuğdayKg6,19

6,19
NohutKg20,00

20,00
Dana karkasKg100,00

100,00
SakatatKg1,95

28,80

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler

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