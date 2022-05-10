Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Süt
|Kg
|4,00
|7,00
|Buğday
|Kg
|6,22
|6,37
|Preseli pamuk
|Kg
|44,61
|49,50
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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