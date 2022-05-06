Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 130 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,67
|6,03
|Mısır
|Kg
|5,12
|5,22
|Kırmızı kabuklu mercimek
|kg
|11,16
|11,16
|Dana karkas
|Kg
|80,00
|80,00
|Sade yağ
|Kg
|130,00
|130,00
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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