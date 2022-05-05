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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,18 ila 6,30 lira arasından satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,18 ila 6,30 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg6,18

6,30
MısırKg5,20

5,20
Yağlık çiğitKg3,70

3,70
Ham pamuk yağıKg16,00

16,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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