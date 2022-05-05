Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,18 ila 6,30 lira arasından satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,18 ila 6,30 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,18
|6,30
|Mısır
|Kg
|5,20
|5,20
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,70
|3,70
|Ham pamuk yağı
|Kg
|16,00
|16,00
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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