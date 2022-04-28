Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49,60 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,00
|6,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,04
|Mısır
|Kg
|5,00
|5,70
|Süt
|Kg
|4,00
|7,00
|Preseli pamuk
|Kg
|47,00
|49,60
|Pamuk yağı
|Kg
|27,50
|28,30
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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