Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|5,10
|5,10
|Buğday
|Kg
|3,51
|6,71
|Mısır
|Kg
|4,00
|5,20
|Preseli pamuk
|Kg
|50,00
|50,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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