Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,15
|Mısır
|Kg
|5,15
|5,75
|Preseli pamuk
|Kg
|43,65
|45,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,00
|3,68
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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