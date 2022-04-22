Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|12,20
|12,43
|Arpa
|Kg
|4,90
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,30
|6,30
|Mısır
|Kg
|5,25
|5,75
|Kırmızı mercimek
|Kg
|14,00
|14,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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