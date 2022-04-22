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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
NohutKg12,20

12,43
ArpaKg4,90

5,00
BuğdayKg2,30

6,30
MısırKg5,25

5,75
Kırmızı mercimekKg14,00

14,00

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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