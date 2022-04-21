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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 17,50 ila 18 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 17,50 ila 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg5,00

5,00
BuğdayKg2,85

6,23
MısırKg3,73

5,70
Kütlü pamukKg17,50

18,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg42,00

42,00
Yağlık çiğitKg3,90

3,90

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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