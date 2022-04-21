Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 17,50 ila 18 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 17,50 ila 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,85
|6,23
|Mısır
|Kg
|3,73
|5,70
|Kütlü pamuk
|Kg
|17,50
|18,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|42,00
|42,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,90
|3,90
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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