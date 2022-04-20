Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,20 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|5,10
|5,10
|Nohut
|Kg
|16,40
|16,50
|Buğday
|Kg
|2,63
|2,66
|Mısır
|Kg
|5,70
|5,70
|Kütlü pamuk
|Kg
|20,00
|20,00
|Preseli pamuk
|Kg
|40,00
|50,20
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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