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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,20 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)

FasulyeKg5,10

5,10

NohutKg16,40

16,50

BuğdayKg2,63

2,66

MısırKg5,70

5,70

Kütlü pamukKg20,00

20,00

Preseli pamukKg40,00

50,20

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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