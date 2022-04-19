Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 48 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,25
|7,98
|Kimyon
|Kg
|40,75
|40,75
|Buğday
|Kg
|3,40
|6,31
|Mısır
|Kg
|4,83
|5,70
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,00
|19,00
|Preseli pamuk
|Kg
|36,35
|48,00
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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