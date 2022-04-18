Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 35 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,00
|6,27
|Mısır
|Kg
|2,39
|5,70
|Kütlü pamuk
|Kg
|24,75
|25,00
|Preseli pamuk
|Kg
|35,00
|35,00
|Çiğit
|Kg
|4,07
|4,70
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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