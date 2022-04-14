Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 17 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|4,92
|4,92
|Buğday
|Kg
|2,30
|6,97
|Mısır
|Kg
|5,07
|5,07
|Kütlü pamuk
|Kg
|17,00
|17,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|3,73
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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