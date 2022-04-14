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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 17 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg4,92

4,92
BuğdayKg2,30

6,97
MısırKg5,07

5,07
Kütlü pamukKg17,00

17,00
Yağlık çiğitKg2,00

3,73

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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