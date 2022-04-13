Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 17 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,75
|4,43
|Arpa
|Kg
|4,90
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,31
|Mısır
|Kg
|3,01
|5,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|17,00
|17,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500