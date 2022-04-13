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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 17 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Yağlık çiğitKg2,75

4,43
ArpaKg4,90

5,00
BuğdayKg2,25

5,31
MısırKg3,01

5,50
Kütlü pamukKg17,00

17,00

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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